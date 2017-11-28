Ради спорта и дорог.

Главный финансовый документ Свердловской области на 2018 год "поправился" почти на 4 миллиарда рублей. Законодатели завершили его балансировку, увеличив доходную и расходную части бюджета, передает "Уралинформбюро".

Доходы, с учетом федеральных вливаний, увеличились по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта на 3,9 миллиарда рублей, расходы – на 4,1 миллиарда, дефицит бюджета составит 11,5 миллиарда.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, в бюджете, в первую очередь, предусмотрены расходы, позволяющие муниципалитетам провести реконструкцию дорог, строительство детских садов и стадионов.

Свердловскому министерству транспорта добавлено свыше 350 миллионов рублей. Средства пойдут в том числе на приобретение дорожной техники Екатеринбургу. Минстрой получил дополнительно более 330 миллионов, в том числе на реконструкцию стадиона "Калининец" и реализацию проекта "Эрмитаж-Урал".

"Добавку" депутаты выдали и жилищно-коммунальному ведомству - 112 миллионов рублей тут должны потратить на выполнение поручения главы региона по реконструкции сквера Попова в Екатеринбурге.

"Сегодня в бюджете 2018 года и планового периода 2019-2020 годов учитываются те направления, которые будут реализовываться в "Пятилетке развития", которые заявляют муниципалитеты, которые формируют министерства правительства Свердловской области, что позволит поэтапно реализовывать основную программу региона", – отметила председатель Заксобрания Среднего Урала Людмила Бабушкина.

Окончательно законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы будет рассмотрен парламентом 5 декабря.