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Свердловчанам осталось 3 дня на уплату налоговСегодня в 11:37

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На имущество.

Федеральная налоговая служба напомнила об уплате имущественных налогов. Свердловчанам нужно успеть погасить квитанции, высланные ведомством, до 1 декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФНС.

По данным налоговиков, в установленный срок налоги платят лишь 30% жителей Среднего Урала. Злостными неплательщиками считаются граждане, чьей долг превышает 100 тысяч рублей.

"У нас наблюдается парадоксальная ситуация: наши пенсионеры, ветераны, малоимущие и среднеобеспеченные граждане, живущие на одну зарплату или пенсию, исправно платят налоги. А граждане, передвигающиеся на дорогих иномарках, живущие в роскошных квартирах и обладающие другим дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом, почему-то не считают необходимым платить соответствующие налоги", - отметил заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Александр Белоглазов.

По его словам, последствия за неуплату налогов могут быть очень серьезными. Например, долги перед государством налоговики имеют право взыскать принудительно через суд. Кроме того, за неплательщику могут ограничить выезд за рубеж, заблокировать его личные банковские счета или арестовать движимое или недвижимое имущество.

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