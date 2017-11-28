"АльфаСтрахование" доверило безопасность данных штаб-квартиры InfoWatchСегодня в 16:18
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Нововведение придет и в филиалы.
Компания "АльфаСтрахование" доверила ИТ-инфраструктуру штаб-квартиры DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor. Разработка Группы компаний InfoWatch предотвращает утечку конфиденциальной информации и защищает бизнес от внутренних угроз. В будущем проект может быть расширен на региональные представительства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.
"АльфаСтрахование" использует корпоративные системы защиты от утечек информации уже более четырех лет. В 2016 году было решено повысить эффективность защиты активов и сменить поставщика DLP-услуг.
По словам руководителя управления информационной безопасности АО "АльфаСтрахование" Михаила Фирсова, функционал DLP-системы необходимо было дополнить возможностями контентного анализа информационных потоков, блокировки нарушений, интеграции с системой управления событиями информационной безопасности (SIEM-системой). Важным условием проекта стала обязательная адаптация процесса реагирования на инциденты в соответствии с уже реализованной схемой их эскалации в компании.
С вводом DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в эксплуатацию были существенно расширены направления по видам контролируемой конфиденциальной информации, а число ложноположительных срабатываний сократилось с 33% до 4%.
Всего за полгода работы с InfoWatch Traffic Monitor система доказала свою экономическую эффективность. Ее внедрение позволило существенно расширить охват защищаемых процессов передачи конфиденциальной информации, выявить в них слабые места и реализовать превентивные меры по предотвращению инцидентов, связанных с высокими репутационными рисками компании.
"Для "АльфаСтрахование" сохранность данных клиентов является одной из приоритетных задач. С учетом полученных результатов, мы решили использовать компетенции компании InfoWatch и в региональных филиалах "АльфаСтрахование". Результатом масштабного сотрудничества с InfoWatch станет безопасная работа с данными более чем 7 000 сотрудников страховой группы", - добавил М.Фирсов.
"InfoWatch занимается защитой предприятий от внутренних угроз информационной безопасности уже более 14 лет, за это время у нас накоплен значительный опыт работы в различных отраслях, - отметил директор по продажам ГК InfoWatch Константин Левин. - Это позволяет нам выдерживать высокую конкуренцию со стороны российских и глобальных вендоров. С технологической точки зрения мы предлагаем наиболее интересные решения, эффективность которых подтверждают сами пользователи. Это особенно важно в тех сферах деятельности, где ценность конфиденциальной информации, предотвращение утечек данных и защита бизнеса от внутренних угроз являются ключевыми элементами".
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