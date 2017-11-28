×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АльфаСтрахование" доверило безопасность данных штаб-квартиры InfoWatchСегодня в 16:18

  • Текст

Нововведение придет и в филиалы.

Компания "АльфаСтрахование" доверила ИТ-инфраструктуру штаб-квартиры DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor. Разработка Группы компаний InfoWatch предотвращает утечку конфиденциальной информации и защищает бизнес от внутренних угроз. В будущем проект может быть расширен на региональные представительства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе страховой компании.

"АльфаСтрахование" использует корпоративные системы защиты от утечек информации уже более четырех лет. В 2016 году было решено повысить эффективность защиты активов и сменить поставщика DLP-услуг.

По словам руководителя управления информационной безопасности АО "АльфаСтрахование" Михаила Фирсова, функционал DLP-системы необходимо было дополнить возможностями контентного анализа информационных потоков, блокировки нарушений, интеграции с системой управления событиями информационной безопасности (SIEM-системой). Важным условием проекта стала обязательная адаптация процесса реагирования на инциденты в соответствии с уже реализованной схемой их эскалации в компании.

С вводом DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor в эксплуатацию были существенно расширены направления по видам контролируемой конфиденциальной информации, а число ложноположительных срабатываний сократилось с 33% до 4%.

Всего за полгода работы с InfoWatch Traffic Monitor система доказала свою экономическую эффективность. Ее внедрение позволило существенно расширить охват защищаемых процессов передачи конфиденциальной информации, выявить в них слабые места и реализовать превентивные меры по предотвращению инцидентов, связанных с высокими репутационными рисками компании.

"Для "АльфаСтрахование" сохранность данных клиентов является одной из приоритетных задач. С учетом полученных результатов, мы решили использовать компетенции компании InfoWatch и в региональных филиалах "АльфаСтрахование". Результатом масштабного сотрудничества с InfoWatch станет безопасная работа с данными более чем 7 000 сотрудников страховой группы", - добавил М.Фирсов.

"InfoWatch занимается защитой предприятий от внутренних угроз информационной безопасности уже более 14 лет, за это время у нас накоплен значительный опыт работы в различных отраслях, - отметил директор по продажам ГК InfoWatch Константин Левин. - Это позволяет нам выдерживать высокую конкуренцию со стороны российских и глобальных вендоров. С технологической точки зрения мы предлагаем наиболее интересные решения, эффективность которых подтверждают сами пользователи. Это особенно важно в тех сферах деятельности, где ценность конфиденциальной информации, предотвращение утечек данных и защита бизнеса от внутренних угроз являются ключевыми элементами".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×