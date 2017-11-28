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Свердловские приставы взыскали 10 миллиардов рублейСегодня в 14:38

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Налогов, алиментов и долгов за ЖКУ.

За 10 месяцев 2017 года судебные приставы в Свердловской области взыскали 10 миллиардов 268 миллионов 258 тысяч рублей. При этом окончено и прекращено исполнительных производств на сумму более 81 миллиарда. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, всего в производстве находилось почти 2 миллиона дел на 272 миллиарда рублей.

С неплательщиков налогов собрали порядка 3,6 миллиарда рублей – почти на миллиард больше, чем в прошлом году.

3,7 миллиарда рублей взысканий пришлись на алименты. За неисполнение обязанностей по содержанию детей к административной ответственности привлечены 2 853 должника, к уголовной – 1 376.

Еще 1,5 миллиарда рублей выплачено "коммунальными" должниками. В счет уплаты штрафов ГИБДД приставы получили более 400 миллионов рублей.

Выехать за границу долги помешали 42 000 свердловчан. Кроме того, судебные приставы принудительно отправили на родину 1 315 иностранцев, находившихся в России незаконно.

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