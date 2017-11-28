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"Открытие" запускает новый интернет-банкСегодня в 16:52

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Для физических лиц.

Клиентам банка "Открытие" доступен новый интернет-банк. Пользовательский интерфейс теперь максимально адаптирован под мобильные устройства. С обновленной навигацией базовые операции совершаются заметно быстрее: все сервисы и продукты банка представлены на одной странице и сгруппированы по функциям. К примеру, перевести деньги на карту, телефон или осуществить платеж по реквизитам можно из одного окна - виджета. Выведенные под главным меню и балансом счетов шаблоны позволяют сделать привычный платеж в два клика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", в основе интернет-банка лежит новая платформа - собственная разработка банка. Она реализована на независимой архитектуре и обеспечивает более стабильную работу и масштабируемость на другие сервисы. Недавно запущенный интернет-банк для малого бизнеса реализован на этой же платформе, за ним последует мобильное приложение и другие дистанционные продукты.

"Новый интернет-банк - это не просто редизайн, это переосмысление банковского продукта. Мы полностью изменили пользовательский интерфейс и позаботились о лучшем юзабилити для наших клиентов, обеспечив стабильную работу в условиях растущей клиентской базы", - отметила начальник управления мобильного и интернет-банка "Открытия" Ксения Жигалова.

Подключиться к новому интернет-банку можно по адресу ib.open.ru. Для этого понадобится карта "Открытия" и телефон. Текущим клиентам регистрироваться заново не потребуется. Предыдущая версия интернет-банка будет работать до осени 2018 года.

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