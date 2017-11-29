В размере 15% от его стоимости.

Знаковое событие произошло на рынке недвижимости Екатеринбурга. "Атомстройкомплекс" - один из крупнейших застройщиков города - и Фонд межрегионального ипотечного развития "МИР" подписали соглашение о предоставлении безвозмездных субсидий покупателям квартир в строящемся доме микрорайона Пихтовый в Среднеуральске.

С 28 ноября 2017 года началась выдача незвозвратных субсидий в размере 15% от стоимости нового жилья - исключительно для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Подать заявку на получение данного вида поддержки можно после одобрения кредита, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.

Соглашение с фондом "МИР" заключено в рамках глобальной социальной программы "Народный метр", реализуемой "Атомстройкомплексом" с 2016 года. Она призвана обеспечить доступность жилья для различных социальных категорий свердловчан – ветеранов, молодых и многодетных семей, бюджетников и других.

Фонд "МИР" образован в УрФО в 2013 году для повышения доступности жилья и развития механизмов предоставления социальных выплат на его приобретение. Организация сотрудничает с надежными, социально-ответственными застройщиками и уже успешно субсидировала квартиры в жилых комплексах Челябинска и Кургана.