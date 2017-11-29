В фонде господдержки.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства расширил перечень целей, на которые оформляется микрозаем. Теперь привлечь деньги Фонда можно на рефинансирование бизнес-кредитов, а не только на пополнение оборотных средств, покупку или аренду оборудования, транспорта, недвижимости, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"К нам неоднократно обращались предприниматели, желающие перекредитоваться у нас, некоторые из них выплачивают кредиты, взятые под 25% годовых. Для них возможность снижения ставки до 10% – это существенная экономия. Чтобы отвечать запросам бизнеса, мы внесли изменения в правила предоставления микрозаймов", – отметил директор СОФПП Евгений Копелян.

В Свердловской области бизнесмены могут получить господдержку в виде микрозайма. Взять от 100 тысяч до 3 миллионов рублей под фиксированные 10% разрешается на 3 года.

На начинающих предпринимателей рассчитан целевой микрозаем "Старт" (до 750 тысяч рублей с возможной отсрочкой уплаты основного долга). Действующим бизнесменам предназначено "Развитие" (до 3 миллионов рублей). Общий объем фонда микрофинансирования – 485 миллионов рублей.

С начала 2017 года СОФПП выдал 200 микрозаймов на 295 миллионов рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

Активнее всего данной формой господдержки пользуются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Качканаре, Березовском, Тавде, Серове, Ирбите, Лесном, Верхней Салде, Новой Ляле, Асбесте и Каменске-Уральском. Для удобства предпринимателей открыты 19 представительств фонда.

Всего на господдержку малого и среднего бизнеса - льготные инвесткредиты, займы, микрозаймы и предоставление обеспечения - СОФПП в 2017 году было выделено 500 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.