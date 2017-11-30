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Банк "Открытие" поддержал конкурс "Педагог года"Сегодня в 15:52

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В столице Югры.

В Ханты-Мансийске прошел XX конкурс профессионального мастерства "Педагог года". Свои опыт, профессиональные наработки, педагогические талант и умения продемонстрировали 17 работников образовательных учреждений. Партнером творческого состязания выступил банк "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

В церемонии награждения победителей приняли участие представители органов власти югорской столицы, а также бизнес-сообщества.

Звания "Учитель года города Ханты-Мансийска – 2018" удостоена учитель русского языка и литературы школы №3 Татьяна Ульрих. Она стала обладательницей специального приза – автомобиля Nissan Almera, предоставленного организаторами конкурса.

В номинации "Воспитатель года дошкольной образовательной организации города Ханты-Мансийска – 2018" победителем стала педагог-логопед детского сада №19 "Серебряные крылышки" Марина Юмашева. Педагог дополнительного образования школы №4 Дмитрий Решетников стал лучшим в номинации "Сердце отдаю детям – 2018". Все участники конкурса получили дипломы и ценные подарки.

Управляющий Западно-Сибирский филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов подчеркнул, что финансовая организация оказывает поддержку конкурсу на протяжении многих лет. "В каждом из нас есть толика труда наших учителей, которые вложили в нас не просто знания, а частицу своей души. Благодаря вашему труду у России есть будущее – это наши дети, умные, грамотные, добрые, отзывчивые", - подчеркнул он.

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