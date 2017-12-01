Реформу готовят в марте.

Страховые компании планируют использовать либерализацию тарифов ОСАГО для борьбы с автоюристами и мошенниками. Потери от злоумышленников в российском союзе страховщиков (РСА) оценивают в 60 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, ситуация в ОСАГО близка к критической: по итогам десяти месяцев 2017 года средняя стоимость полиса снизилась на 3% (до 5,8 тысяч рублей), а выплата выросла на 15% (до 77 тысяч рублей).

Такую статистику Юргенс объясняет активностью страховых мошенников и недобросовестных посредников-автоюристов, остановить которых сможет либерализация тарифов.

По словам главы РСА, ОСАГО – это тот вид страхования, на котором страховщики особо не зарабатывают. Однако он дает доступ страховщика к потребителю по другим видам страхования. При этом комбинированный коэффициент убыточности "автогражданки" в России составляет 118%.

Союз предлагает отменить существующие в ОСАГО надбавки к полису (коэффициенты территории, возраста и стажа водителя, ограничения по допуску за руль, мощности автомобиля) в обмен на установление страховщиками индивидуальных тарифных коэффициентов для водителей. Регулятор сможет ограничить максимальную цену полиса и принимать от страховщиков обоснование по выбору тарифа, как это сейчас происходит в каско, пишет "Коммерсант".

Между тем, на страховом рынке говорят, что планы по либерализации тарифов находят понимание у Центробанка и начала реформы стоит ждать уже после президентских выборов.