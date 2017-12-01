×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Между районами Екатеринбурга поделили 3 миллиарда рублейСегодня в 10:20

  • Текст

Неравномерно.

Екатеринбургские депутаты распределили 2 миллиарда 834 миллиона рублей между районами города, которые потратят на их развитие в 2018 году.

В тройке лидеров по расходам бюджета - Ленинский район (472 миллиона рублей), Чкаловский (444 миллиона рублей) и Железнодорожный (440 миллионов рублей).

Меньше 400 тысяч выделят Орджоникидзевскому району (391 миллион рублей), Верх-Исетскому (386 миллионов район), Кировскому (373 миллиона рублей) и Октябрьскому (328 миллионов рублей).

Решение парламентарии приняли на очередном заседании по бюджету, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе гордумы.

Стоит отметить, что общая сумма, потраченная из бюджета на семь районов – это лишь 7,6% от всех расходов уральской столицы на следующий год.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×