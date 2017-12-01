Неравномерно.

Екатеринбургские депутаты распределили 2 миллиарда 834 миллиона рублей между районами города, которые потратят на их развитие в 2018 году.

В тройке лидеров по расходам бюджета - Ленинский район (472 миллиона рублей), Чкаловский (444 миллиона рублей) и Железнодорожный (440 миллионов рублей).

Меньше 400 тысяч выделят Орджоникидзевскому району (391 миллион рублей), Верх-Исетскому (386 миллионов район), Кировскому (373 миллиона рублей) и Октябрьскому (328 миллионов рублей).

Решение парламентарии приняли на очередном заседании по бюджету, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе гордумы.

Стоит отметить, что общая сумма, потраченная из бюджета на семь районов – это лишь 7,6% от всех расходов уральской столицы на следующий год.