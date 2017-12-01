×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от налоговСегодня в 16:49

  • Текст

На скидку.

Россияне, купившие автомобили по адресным программам поддержки спроса, получат льготы. Им не нужно будет платить НДФЛ на скидку в 10% , предоставляемую государством. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минпромторг РФ, сообщает "Коммерсантъ".

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, изменения в Налоговом кодексе позволят избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Госпрограммы, получившие популярность среди россиян, продолжат действовать в 2018 году, передает "Уралинформбюро". Ранее Минпромторг предложил увеличить предельную стоимость авто, который можно купить по программам, до 1,5 миллиона рублей. В настоящее время этот показатель равен 1,45 миллиона.

Ранее по теме:
Российским семьям и молодежи помогут с покупкой авто

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×