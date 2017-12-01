На скидку.

Россияне, купившие автомобили по адресным программам поддержки спроса, получат льготы. Им не нужно будет платить НДФЛ на скидку в 10% , предоставляемую государством. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минпромторг РФ, сообщает "Коммерсантъ".

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, изменения в Налоговом кодексе позволят избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Госпрограммы, получившие популярность среди россиян, продолжат действовать в 2018 году, передает "Уралинформбюро". Ранее Минпромторг предложил увеличить предельную стоимость авто, который можно купить по программам, до 1,5 миллиона рублей. В настоящее время этот показатель равен 1,45 миллиона.

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