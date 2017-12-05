Не больше 1,4 миллиона в руки.

Центробанк России 4 декабря отозвал лицензии у двух банков – московского "Евростандарт" и краснодарского "Новопокровский". Об этом говорится на сайте регулятора, передает "Уралинформбюро".

"Евростандарт", занимающий 539-е место в российской банковской системе, попался на неисполнении законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кроме того, установлен факт хищения из кассы банка крупной суммы денег. В финансовом учреждении проводились сделки, направленные на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

ООО "КБ "Новопокровский", занимающий 208-е место в банковской системе России, отметился несоблюдением требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. "Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества", - уточнили в ЦБ.

Как сообщили в департаменте общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ), вкладчики банков, в том числе предприниматели, получат предусмотренное ФЗ страховое возмещение - в размере 100% от суммы всех его счетов, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

"Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 4 декабря 2017 года", - уточнили в АСВ, отметив, что выплаты начнутся не позднее 18 декабря.