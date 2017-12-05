Пообещал вернуть.

4 декабря клиенты Сбербанка сообщили в соцсетях о том, что произошел технический сбой, и при проведении операций снялось больше денег, чем было потрачено. В Сбербанке подтвердили, что средства были сняты по ошибке, и пообещали устранить неполадки в ближайшее время, передает "Уралинформбюро".

"Уважаемые клиенты, по некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в течение пяти рабочих дней. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщает автоответчик банка.