На 2018 год.

4 декабря в Нефтеюганске прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и последующие 2019-2020 годы. В культурном центре "Юность" перед жителями муниципалитета выступили председатель гордумы Николай Цыбулько, заммэра Андрей Пастухов, глава счетной палаты города Светлана Гичкина, а также руководитель департамента финансов Людмила Щегульная.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, доходы казны Нефтеюганска в будущем году запланированы в размере 6 566 911 340 рублей, расходы - в сумме 6 683 524 012 рублей. Таким образом дефицит бюджета составит 116 612 672 рубля.

В 2019 и 2020 годах муниципальный "кошелек" должен наполниться на 6 218 169 240 и 6 256 894 540 рублей соответственно. Траты составят 6 319 186 849 и 6 303 685 869 рублей. Дефицит бюджета снизится до 101 017 609 рублей в 2019 году и более чем в два раза в 2020-м - до 46 791 329 рублей.

По словам главы городского департамента финансов Людмилы Щегульной, в будущем году планируется собрать 2 060 279 400 рублей налогов. Однако львиную долю доходов - 4 154 032 200 рублей - обеспечат безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.

Как и в прежние годы, главный финансовый документ Нефтеюганска будет социально направленным. Основные траты придутся на развитие образования и молодежной политики - 3 475 890 843 рубля.

На развитие транспортной системы будет направлено 529 295 532 рубля. 102 025 130 рублей пойдут на содействие развитию жилищного строительства.

После немногочисленных вопросов из зала, проект бюджета Нефтеюганска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был принят большинством голосов. Против высказался только один человек.