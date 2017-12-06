Атаками на банки.

Центробанк РФ предупреждает о готовящихся хакерских атаках в канун Нового года. По данным регулятора, компьютерные мошенники готовят модификацию вируса Cobalt Strike, передает "Уралинформбюро".

"Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает", - цитирует "Российская газета" замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

Он пояснил, что в службе безопасности ЦБ зафиксировали снижении активности вредоносного программного обеспечения, что может свидетельствовать о новой готовящейся кибератаке.

Представитель ЦБ добавил, что в 2017 году количество попыток хищения денег со счетов россиян выросло, но их результативность упала.

Угроза касается не только кредитных учреждений, но их партнеров, поэтому регулятор предложит публичным компаниям ввести в советы директоров специалистов по кибербезопасности.