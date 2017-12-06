×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Спасайте ваши денежки: хакеры могут испортить Новый годСегодня в 11:27

  • Текст

Атаками на банки.

Центробанк РФ предупреждает о готовящихся хакерских атаках в канун Нового года. По данным регулятора, компьютерные мошенники готовят модификацию вируса Cobalt Strike, передает "Уралинформбюро".

"Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает", - цитирует "Российская газета" замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

Он пояснил, что в службе безопасности ЦБ зафиксировали снижении активности вредоносного программного обеспечения, что может свидетельствовать о новой готовящейся кибератаке.

Представитель ЦБ добавил, что в 2017 году количество попыток хищения денег со счетов россиян выросло, но их результативность упала.

Угроза касается не только кредитных учреждений, но их партнеров, поэтому регулятор предложит публичным компаниям ввести в советы директоров специалистов по кибербезопасности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×