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Ямальцы зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяцСегодня в 10:27

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Курганцы о таком могут только мечтать.

У ямальцев - самые большие зарплаты в стране. Каждый четвертый работающий житель округа получает за свой труд более 100 тысяч рублей в месяц. Список регионов по зарплатам за 2017 год составили эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата, передает "Уралинформбюро".

Вторую строчку рейтинга занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%.

В десятку самые зажиточных по зарплатам субъектов РФ попал еще один уральский регион – ХМАО-Югра расположилась на седьмой строчке. На 15 месте – Тюменская область, на 25-м – Свердловская, на 34-м – Пермский край, на 43-м – Челябинская область, на 65-м – Зауралье.

Самые небольшие зарплаты в республиках Адыгея и Дагестан (84 и 85 места соответственно).

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. "Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника", - поясняют социологи.

Между тем, свой опрос граждан провел холдинг "Ромир". Выяснилось, что каждая пятая российская семья считает свое финансовое положение тяжелым, а 4% соотечественников и вовсе утверждают, что едва "сводят концы с концами".

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