Биткойн стал популярнее рубляСегодня в 10:45
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Криптовалюта укрепляет позиции.
Биткойн стал 6-й по капитализации валютой мира, обогнав рубль, фунт и южнокорейский вон. Расчет сделан исходя из стоимости биткоина в 10 766 долларов, пишет CoinTelegraph, ссылаясь на данные Банка международных расчетов.
Пока список самых ходовых валют возглавляют евро, доллар, японская йена, китайский юань и индийская рупия. Однако аналитики отмечают, что биткойну нужно вырасти всего до 15 тысяч долларов, чтобы он обогнал рупию и стал еще более весомой величиной в мировых финансах.
Другие криптовалюты занимают более низкие места в списке популрности: Ethereum - 17-е, а Bitcoin Cash - 20-е. Ripple и вовсе не входит в первую двадцатку мировых валют.
Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле запустили свою криптовалюту Tagilcoin. Но она не торгуется ни на одной криптовалютной бирже. Цена ее также неизвестна.
На волне мирового ажиотажа с криптовалютами российский Минфин предложил внести уголовную ответственность за расчеты денежными суррогатами в особо крупном размере. Ведомство планирует внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в закон "О Центральном банке" и в Уголовный Кодекс РФ уже в следующем году, пишет "Коммерсант".
В правительстве напомнили, что, согласно Конституции, средством расчета на территории РФ является рубль.
Стоит отметить, что в мире есть первые миллиардеры, заработавшие свое состояние благодаря инвестициям в биткойн: ими стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, передает "Уралинформбюро".
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