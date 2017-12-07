Для корпоративных клиентов.

Банк "Открытие" разрабатывает новый открытый API. Он позволит корпоративным клиентам создать прямую интеграцию используемых информационных систем с финансовой организацией.

До конца 2017 года в пилотном режиме они получать возможность осуществлять рублевые платежи, получать выписки за прошедшие периоды и делать онлайн-запросы о текущих движениях по счету. В дальнейшем разработчики намерены реализовать обмен документами валютного контроля и перевода, конверсионные операции, работу с депозитными и кредитными продуктами, акцепт платежей, а также обмен данными по зарплатным проектам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

"Технологии открытого API - это базовый канал взаимодействия между клиентами и банками нового поколения, на который будут мигрировать банки. Сегодня одна из основных потребностей клиентов в сегментах крупного и среднего бизнеса - оптимизация расходов на банковские сервисы и получение банковских услуг в максимально удобной и настроенной именно под себя форме, чего не позволяют традиционные системы дистанционно-банковского обслуживания", - отметила управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка "Открытие" Мария Субботина.

По ее словам, решения прямой интеграции помогут автоматически формировать платежи и выписки по счетам, а в дальнейшем и отправлять все виды документов в банк, что минимизирует дополнительное время на работу с банком. Для крупных компаний, делающих сотни платежек в день и отправляющих документы на сотни страниц, прямая экономия издержек составит десятки, а возможно и сотни миллионов рублей.

Стать участником пилотного использования сервиса открытых API может любой корпоративный клиент сегментов среднего и крупного бизнеса банка "Открытие". Для этого достаточно обратиться к своему клиентскому менеджеру.

Остальным для включения в проект необходимо отправить запрос проектной команде на адрес API-pilot@open.ru, после чего специалисты банка предоставят необходимую информацию.