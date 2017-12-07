Ради "Екатеринбург-ЭКСПО".

Свердловские законодатели внесут очередные изменения в бюджет текущего года. Поправки в главный финансовый документ региона ЗакСо рассмотрит 19 декабря, и это станет четвертой его корректировкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Заксобрания, изменения в бюджет касаются строительства конгресс-холла "Екатеринбург-ЭКСПО".

"Правительство Свердловской области проинформировало нас о том, что получены дополнительные доходы областного бюджета от налога на прибыль организаций в размере 2,8 миллиарда рублей. Эти средства планируется направить на погашение коммерческого кредита, который позволил ранее завершить строительство Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Таким образом, мы получим экономию бюджетных средств на обслуживание кредита в 2018 году", – отметила Людмила Бабушкина.

По ее словам, это вопрос станет главным в повестке заседания парламента. Кроме того, депутаты намерены привести областные законы в соответствие с федеральными.

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