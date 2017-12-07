На три года.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" одержал победу в аукционах на право заключения муниципальных контрактов с администрациями Упоровского и Исетского районов Тюменской области. Финорганизация будет оказывать банковские услуги по открытию и ведению счетов.

В рамках контрактов районные администрации открывают в банке "Открытие" бюджетные счета со сроком обслуживания 3 года. На них будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц, получающих субсидии из бюджета, а также средства, поступающие во временное распоряжение администрациями от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

"Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" уже обслуживает счета ряда муниципальных образований Тюменской области, а также счета автономных учреждений. Мы знаем специфику работы таких счетов и требования, предъявляемые к порядку их ведения со стороны финансовых органов. Уверен, новые клиенты смогут оценить, что "Открытие" является надежным партнером, помогающим решать задачи в сфере управления муниципальными финансами", – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.