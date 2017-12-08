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Банк России утвердил докапитализацию банка "ФК Открытие"Сегодня в 12:08

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На 456,2 миллиарда рублей.

Банк России утвердил изменения в план своего участия в повышении финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие". Нововведения предполагают приобретение Центробанком дополнительного выпуска обыкновенных акций "Открытия" на 456,2 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

Докапитализация банка "ФК Открытие" позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательств банка в размере 189,1 миллиарда рублей, предоставить финансовую помощь дочерней компании ПАО СК "Росгосстрах" в размере 42,2 миллиарда рублей и негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу, в размере 42,9 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 миллиарда рублей для формирования нового капитала банка "ФК Открытие".

Данные мероприятий позволят обеспечить соблюдение банком "ФК Открытие" нормативов достаточности собственных средств (Н1 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала (1,875% с 01.01.2018) и надбавки за системную значимость (0,65% с 01.01.2018).

В рамках повышения финансовой устойчивости активы участников всей банковской группы концентрируются на балансе банка "ФК Открытие". С учетом этого, на период реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" может быть принято решение об установлении индивидуальных значений обязательных нормативов, ограничивающих риски концентрации на индивидуальной основе (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).

Докапитализация банка "ФК Открытие"не предполагает оказания финансовой помощи ПАО Банк "ТРАСТ". До утверждения плана финансового оздоровления ПАО Банк "ТРАСТ", который входит в банковскую группу "Открытие" и меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с участием ГК "Агентство по страхованию вкладов", расчет обязательных нормативов банка "ФК Открытие" на консолидированной основе будет в полной мере учитывать отрицательный капитал ПАО Банк "ТРАСТ".

В январе 2018 года банк "ФК Открытие" предоставит план возврата денежных средств, ранее размещенных Банком России в виде депозитов для поддержания ликвидности.

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