Банк России утвердил докапитализацию банка "ФК Открытие"Сегодня в 12:08
- Текст
На 456,2 миллиарда рублей.
Банк России утвердил изменения в план своего участия в повышении финансовой устойчивости ПАО Банк "ФК Открытие". Нововведения предполагают приобретение Центробанком дополнительного выпуска обыкновенных акций "Открытия" на 456,2 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.
Докапитализация банка "ФК Открытие" позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательств банка в размере 189,1 миллиарда рублей, предоставить финансовую помощь дочерней компании ПАО СК "Росгосстрах" в размере 42,2 миллиарда рублей и негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу, в размере 42,9 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 миллиарда рублей для формирования нового капитала банка "ФК Открытие".
Данные мероприятий позволят обеспечить соблюдение банком "ФК Открытие" нормативов достаточности собственных средств (Н1 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала (1,875% с 01.01.2018) и надбавки за системную значимость (0,65% с 01.01.2018).
В рамках повышения финансовой устойчивости активы участников всей банковской группы концентрируются на балансе банка "ФК Открытие". С учетом этого, на период реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" может быть принято решение об установлении индивидуальных значений обязательных нормативов, ограничивающих риски концентрации на индивидуальной основе (норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25).
Докапитализация банка "ФК Открытие"не предполагает оказания финансовой помощи ПАО Банк "ТРАСТ". До утверждения плана финансового оздоровления ПАО Банк "ТРАСТ", который входит в банковскую группу "Открытие" и меры по предупреждению банкротства которого осуществляются с участием ГК "Агентство по страхованию вкладов", расчет обязательных нормативов банка "ФК Открытие" на консолидированной основе будет в полной мере учитывать отрицательный капитал ПАО Банк "ТРАСТ".
В январе 2018 года банк "ФК Открытие" предоставит план возврата денежных средств, ранее размещенных Банком России в виде депозитов для поддержания ликвидности.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:37
Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенка
Из-за нарушения прав детей.Сегодня в 17:31
Из-за снегопадов на Среднем Урале гибнут люди
В ДТП.Сегодня в 17:13
Россия покажет Маску многоразовый "Союз"
Это ответ американскому Falcon 9.Сегодня в 17:10
Японец зарубил катаной главную жрицу храма
И свел счеты с жизнью.Сегодня в 17:06
Ялуторовский район стал самым "эффективным" в Тюменской области
За что получит 10 миллионов рублей.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:03
Отравившая детей крысиным ядом свердловчанка получила 18 лет
Погибли двое сыновей.Сегодня в 17:00
Таможенники Кольцово "загасили" радиоактивные фитили
Прибывшие из Китая.Сегодня в 16:53
Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
На запрет российского флага.Сегодня в 16:41
Свердловские депутаты подпишут документ о смерти детей
Прислали из правительства региона.Сегодня в 16:24
Уральского генерала подозревают в причастности к делу о сбитом Боинге
Над Украиной.Сегодня в 16:18
Екатеринбургскому Академическому снегопады не страшны
Управляющую компанию врасплох не застать.Сегодня в 16:10
РЖД разрешили пассажирам нижних полок не пускать к себе соседей сверху
И поставили точку в вечном споре.Сегодня в 16:09
Госдума ужесточит наказание для лже-минеров
Увеличив сроки заключения.Сегодня в 16:02
Родители 4-летнего екатеринбуржца требуют 400 тысяч с Беззуба за падение ворот
Сумма возросла в восемь раз.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Депутаты Госдумы придумали ответ МОК
- Сегодня в 14:29Межведомственная комиссия не нашла на "Маяке" рутения-106
- Сегодня в 14:15В Екатеринбурге фура протаранила карету скорой помощи
- Сегодня в 13:20У алапаевских бараков поехали крыши
- Сегодня в 11:31Олимпиада без скандала, что свадьба без драки
Аналитика
У алапаевских бараков поехали крыши
После капремонта.
Челябинский Фонд дотянулся до Хребта
На очереди — дороги для саммитов.
Южный Урал меняет налоги на чистый воздух
На фоне безветрия.