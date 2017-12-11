"Открытие" запускает "мировой" Samsung PayСегодня в 10:28
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Для держателей карт российской платежной системы.
Банк "Открытие" одним из первых российских банков предложил клиентам платежный сервис Samsung Pay на базе карт "Мир".
Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку "пластиком" НСПК: какой именно терминал установлен в торговой точке - неважно. Главное преимущество сервиса в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому Samsung Pay совместим не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".
Кроме того, Samsung Pay доступен для широкого списка мобильных устройств Samsung и обеспечивает высокую безопасность платежей. Вместо номера карты используется специальный цифровой код - токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung KNOX обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы.
"НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного "Мира", но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, - отметил начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка "Открытие" Дмитрий Лепехин. - Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено свыше 300 тысяч карт "Мир", и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами".
Стоит отметить, что в 2017 году данный функционал стал доступен держателям карт Visa и MasterCard банка "Открытие".
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