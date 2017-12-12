Жителям и гостям Когалыма.

В Когалыме посетители спортивно-культурного комплекса "Галактика" могут приобрести билеты, не обращаясь в кассу. Чтобы попасть в океанариум "Акватика", аквапарк "На гребне волны" и оранжерею "Семь садов", достаточно оплатить вход с помощью банковской карты через специальные билетные терминалы. Данный сервис был реализован при поддержке банка "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.

"Мы первые в Когалыме реализовали возможность покупки билетов в терминалах самообслуживания. Большую помощь в этом начинании нам оказал наш партнер – банк "Открытие". Внедрение современных технологических решений позволяет сделать процесс обслуживания посетителей более удобным. Раньше билеты можно было купить в кассах комплекса с помощью POS-терминалов, теперь это стало еще проще и быстрее, что значительно экономит время клиентов, а также дает возможность заработать бонусные баллы держателям кобрендинговых карт. Повышая качество сервиса, мы в первую очередь заботимся о наших посетителях, чтобы они пришли в океанариум, аквапарк, оранжерею, кинотеатр или детский центр уже с хорошим настроением", - отметил заместитель генерального директора по управлению СКК "Галактика" Андрей Фролов.

Банк "Открытие" давно сотрудничает с комплексом "Галактика", сочетающим в себе один из крупнейших океанариумов России и множество познавательных и развлекательных мест. "На первом этапе мы обеспечили обслуживание банковских карт в кассах комплекса, а также реализовали возможность приобретения билетов в океанариум на сайте СКК "Галактика". Сейчас мы расширили взаимодействие, обеспечив в терминалах самообслуживания продажу билетов с помощью банковских карт", - рассказал начальник управления продаж комиссионных продуктов Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Брикунов.

Он подчеркнул, что "Открытие" стремится предоставлять клиентам самые передовые, технологичные и безопасные финансовые решения. "В рамках проекта с СКК "Галактика", благодаря техническим специалистам банка, была обеспечена поддержка абсолютно новой линейки устройств. Для нас важно, чтобы банковские услуги "Открытия" помогали партнерам более эффективно вести свою деятельность. И мы видим, что наши усилия по достоинству оцениваются посетителями "Галактики" - жителями и гостями Югры", - отметил В.Брикунов.