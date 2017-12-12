С помощью кредитных организаций.

В России, по данным на октябрь 2017 года, в обращении находится порядка 64 миллиардов монет, вес которых 185 тысяч тонн. Только на переплавке излишек латунных, медно-никелевых, стальных "копеек" Центробанк РФ может заработать 12 миллиардов рублей.

Выводы экспертов рынка и металлургов публикует "Коммерсантъ". По данным издания, регулятор призвал банки активнее привлекать население к сдаче монет, меняя тарифную политику и устанавливая монетоприемники. В письме ЦБ, опубликованном Ассоциацией российских банков (АРБ), отмечается, что количество монет в России "значительно превышает потребность" населения и компаний примерно в 1,5 раза.

Сбор излишка, полагают эксперты, сократит затраты на чеканку, а также позволит заработать на переплавке. Однако банкиры, для которых работа с мелочью и так слишком затратна, готовы выполнить пожелания регулятора в обмен на налоговые льготы.

Стоит отметить, что ранее бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский сообщал, что расходы на чеканку монет достоинством 1 копейка и 5 копеек более чем в десять раз превышают их номинал. Убыточны также все монеты до 5 рублей включительно, передает "Уралинформбюро".