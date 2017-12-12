В рамках докапитализации.

Банк России стал держателем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО "Банк "ФК Открытие". Покупка дополнительного выпуска ценных бумаг на 456,2 миллиарда рублей осуществлена в рамках повышения финансовой устойчивости Общества.

Докапитализация обеспечит возможность устойчивого долгосрочного развития банка "ФК Открытие" и группы в целом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

Из суммы, выделенной на докапитализацию, 182 миллиарда рублей будет направлено на формирование нового капитала банка "ФК Открытие", 189,1 миллиарда рублей пойдет на покрытие отрицательной разницы между стоимостью активов и обязательств банка. 42,2 миллиарда рублей будет выделено в качестве финансовой помощи дочерней компании ПАО СК "Росгосстрах". 42,9 миллиарда получат негосударственные пенсионные фонды, входящие в группу банка "ФК Открытие".

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