×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк России приобрел пакет акций ПАО "Банк "ФК Открытие"Сегодня в 13:44

  • Текст

В рамках докапитализации.

Банк России стал держателем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО "Банк "ФК Открытие". Покупка дополнительного выпуска ценных бумаг на 456,2 миллиарда рублей осуществлена в рамках повышения финансовой устойчивости Общества.

Докапитализация обеспечит возможность устойчивого долгосрочного развития банка "ФК Открытие" и группы в целом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.

Из суммы, выделенной на докапитализацию, 182 миллиарда рублей будет направлено на формирование нового капитала банка "ФК Открытие", 189,1 миллиарда рублей пойдет на покрытие отрицательной разницы между стоимостью активов и обязательств банка. 42,2 миллиарда рублей будет выделено в качестве финансовой помощи дочерней компании ПАО СК "Росгосстрах". 42,9 миллиарда получат негосударственные пенсионные фонды, входящие в группу банка "ФК Открытие".

Ранее по теме:
Банк России утвердил докапитализацию банка "ФК Открытие"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал научился жить по средствам

Южный Урал научился жить по средствам

Другим в пример.

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

Стратегия 2017 года: газ — в Миасс, воду — в Фершампенуаз

1,2 миллиарда рублей — в челябинские дворы.

Пиррова победа "медного проекта"

Пиррова победа "медного проекта"

Застройки "Екатеринбург-Сити".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×