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На Среднем Урале начали взыскивать долги с налогоплательщиковСегодня в 11:03

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Не укрыться даже в пентхаусе.

1000 свердловчан не смогут выехать за границу, у 500 - арестованы счета в банках, у 4000 часть зарплаты уходит в счет уплаты налогов. Таковы результаты работы по взысканию долгов с налогоплательщиков в 2017 году, которую ведут сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы.

Особое внимание уделяется тем, кто задолжал крупные суммы - от 100 тысяч рублей. Так, невыездной стала екатеринбурженка, живущая в элитном пентхаусе. Недавно женщина в своем роскошном жилище на 26 этаже принимала нежданных гостей - приставы и налоговики наложили арест на часть дорогостоящего имущества. И пообещали вернутся еще раз, если налогоплательщица не рассчитается с долгами. Кроме запрета выезда за границу, ей нельзя пользоваться личным автомобилем.

В пресс-службе УФНС России по Свердловской области "Уралинформбюро" напомнили, что срок уплаты налогов на имущество прошел две недели назад, и работа по взысканию долгов только началась. Еще не известна точная сумма, которую не уплатили уральцы, но способы работы с "забывчивыми" налогоплательщиками уже хорошо отработаны."Единственно верный способ не попасть в число должников и избежать последствий принудительного взыскания долгов — платить налоги вовремя", - подчеркнули в ведомстве.

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