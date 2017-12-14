×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кредитные мошенники нашли новый способ зарабатывать на россиянахСегодня в 16:59

  • Текст

Притворяясь юристами.

На финансовом рынке России появился новый вид мошенничества. Псевдоюристы обещают вернуть деньги, уплаченные банку за страховку при оформлении кредита, сообщает "Коммерсант".

Как рассказал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов, мошенники делятся на три типа. Первые обещают возврат средств за навязанную банком страховку. Вторые предлагают вернуть страховку в самых безнадежных случаях, когда такая возможность даже не предусмотрена. И, наконец, те, которые под предлогом возврата страховки пытаются получить личные данные клиентов, передает "Уралинформбюро".

Последние, по словам банкиров, скорее относятся к полукриминальным элементам. Для банков они угрозы не представляют, зато могут увести деньги со счетов клиентов или взять кредиты на их имя.

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что страховые компании также периодически сталкиваются с "расстрахователями". По его словам, на данный момент с ними никто не борется, поскольку доказать незаконность их действий достаточно сложно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Чернин в "Черной дыре": конец иллюзий

Гипотеза катастрофы.

Южноуральский тренд на вырост

Южноуральский тренд на вырост

Дает положительные результаты.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×