Кредитные мошенники нашли новый способ зарабатывать на россиянахСегодня в 16:59
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Притворяясь юристами.
На финансовом рынке России появился новый вид мошенничества. Псевдоюристы обещают вернуть деньги, уплаченные банку за страховку при оформлении кредита, сообщает "Коммерсант".
Как рассказал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов, мошенники делятся на три типа. Первые обещают возврат средств за навязанную банком страховку. Вторые предлагают вернуть страховку в самых безнадежных случаях, когда такая возможность даже не предусмотрена. И, наконец, те, которые под предлогом возврата страховки пытаются получить личные данные клиентов, передает "Уралинформбюро".
Последние, по словам банкиров, скорее относятся к полукриминальным элементам. Для банков они угрозы не представляют, зато могут увести деньги со счетов клиентов или взять кредиты на их имя.
Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что страховые компании также периодически сталкиваются с "расстрахователями". По его словам, на данный момент с ними никто не борется, поскольку доказать незаконность их действий достаточно сложно.
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