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ЦБ пересмотрит ТОП-10 надежных российских банков Сегодня в 12:53

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Регулятор заявил о санации Промсвязьбанка.

Центробанк РФ объявил о санации Промсвязьбанка и введении временной администрации.

Финансовое учреждение продолжит работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится, сообщается на сайте регулятора. Санация будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектора, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что по величине активов Промсвязьбанк занимает девятое место в России и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. По информации ЦБ, активы банка составляли на 1 декабря 1,3 триллиона рублей.

Офисы кредитной организации есть во всех федеральных округах, в том числе и в крупных городах Урала: в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми.

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