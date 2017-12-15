Эксперты пророчат доллар по 61 рублю.

15 декабря Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. В первой половине будущего года данная тенденция сохранится.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ РФ, Совет директоров, принимая решения, брал в расчет годовую инфляцию, которая под влиянием временных факторов составляет менее 3%, а также потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%.

Однако эксперты не разделяют радужных прогнозов мегарегулятора. Они уверены, что такое резкое снижение ключевой ставки приведет к ослаблению национальной валюты (до 61 рубля за доллар после Нового года) и скачку инфляции в первых дух кварталах 2018-го.

Экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков считает, что ближе к середине будущего года инфляция вернется к целевым 4%, а к концу декабря и вовсе составит 5,1%.

В следующий раз к вопросу ключевой ставки Совет директоров Банка России намерен вернутся 9 февраля 2018 года.