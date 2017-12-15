×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк России "уронил" ключевую ставку до 7,75%Сегодня в 17:29

  • Текст

Эксперты пророчат доллар по 61 рублю.

15 декабря Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. В первой половине будущего года данная тенденция сохранится.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ РФ, Совет директоров, принимая решения, брал в расчет годовую инфляцию, которая под влиянием временных факторов составляет менее 3%, а также потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%.

Однако эксперты не разделяют радужных прогнозов мегарегулятора. Они уверены, что такое резкое снижение ключевой ставки приведет к ослаблению национальной валюты (до 61 рубля за доллар после Нового года) и скачку инфляции в первых дух кварталах 2018-го.

Экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков считает, что ближе к середине будущего года инфляция вернется к целевым 4%, а к концу декабря и вовсе составит 5,1%.

В следующий раз к вопросу ключевой ставки Совет директоров Банка России намерен вернутся 9 февраля 2018 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Церковный кружок стал делить пирожок

Церковный кружок стал делить пирожок

За народ.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×