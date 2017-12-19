Шок: "полтиннику" грозит исчезновение 18 декабря в 11:53
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Из-за новых банкнот.
Ввод в оборот новых купюр, номиналом 200 и 2000 рублей, приведет к исчезновению "полтинников". Эксперты полагают, что банкноту номиналом в 50 рублей постигнет участь десятирублевой купюры, передает "Уралинформбюро".
Такое предположение озвучил гендиректор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Он уверен, что "полтинники" перестанут быть "ходовыми" не раньше, чем через пять лет. Такие сроки обусловлены низкой на данный момент инфляцией. Ко всему прочему, отмечает эксперт, к исчезновению купюры приведет и политика Центробанка по сокращению наличного денежного оборота.
По мнению других специалистов, десятирублевки скоро полностью исчезнут из оборота, то же самое ждет и купюру в 50 рублей, но года через 3-4. "Оплачивать небольшие покупки значительно удобнее монетами", - приводит слова экспертов "Газета.ру".
Как сообщалось ранее, новые купюры номиналов в 2000 с символами Дальнего Востока и 200 рублей с "лицом" Севастополя введены в оборот на территории России 12 октября 2017 года. Жители Свердловской области смогут расплачиваться банкнотами в 2000 в канун нового года – они уже поступили в регион.
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