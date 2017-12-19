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Уральцы стали брать больше кредитов18 декабря в 14:52

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На покупку авто.

За десять месяцев 2017 года в России выдано автокредитов на 392 миллиарда рублей - на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В ТОП-20 российских регионов с наибольшим ростом объема выданных автокредитов вошли и уральские. Челябинская область оказалась на втором месте рейтинга, уступив первое Кемеровской области. На Южном Урале было выдано кредитов на 11,8 миллиарда рублей, динамика по сравнению с прошлым годом составила 57,8%. Свердловская область - на девятом месте (11,63 миллиарда, +47,2%), Тюменская область - на 11-м (4,02 миллиарда, +46,9%), ХМАО-Югра - на 13-м (7,03 миллиарда, +45,4%).

В Пермском крае также увеличился объем выданных автокредитов - на 50,9% (до 9,78 миллиарда рублей).

Аналитики отмечают, что темпы выдачи автокредитов фактически вернулись к уровню "докризисного" 2014 года. "Ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования", - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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