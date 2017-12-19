И сумму их долгов.

В управлении ФНС России по Свердловской области подсчитали количество злостных неплательщиков налогов - граждан, задолжавших более полумиллиона рублей. Всего их в регионе - 207 человек, общая сумма их долга - 248 миллионов рублей.

Заставить их платить по счетам налоговикам помогают судебные приставы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Так, жительница уральской столицы заплатила миллионный долг по имущественным налогам после того, как наложили арест на ее Lexus. Другой екатеринбуржец выплатил свыше миллиона рублей после ареста принадлежащего ему Range Rover.

"Как показывает практика совместных рейдов, опись и арест имущества являются хорошим стимулом для погашения задолженности по налогам", - отметили в УФНС.

Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов сотрудников налоговой и судебных приставов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 миллионов рублей. Также арестовано свыше 20 транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем злостным неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.

Также по теме:

На Среднем Урале начали взыскивать долги с налогоплательщиков