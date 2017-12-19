×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале пересчитали злостных неплательщиков налогов18 декабря в 17:32

  • Текст

И сумму их долгов.

В управлении ФНС России по Свердловской области подсчитали количество злостных неплательщиков налогов - граждан, задолжавших более полумиллиона рублей. Всего их в регионе - 207 человек, общая сумма их долга - 248 миллионов рублей.

Заставить их платить по счетам налоговикам помогают судебные приставы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Так, жительница уральской столицы заплатила миллионный долг по имущественным налогам после того, как наложили арест на ее Lexus. Другой екатеринбуржец выплатил свыше миллиона рублей после ареста принадлежащего ему Range Rover.

"Как показывает практика совместных рейдов, опись и арест имущества являются хорошим стимулом для погашения задолженности по налогам", - отметили в УФНС.

Только за последние три месяца в ходе совместных рейдов сотрудников налоговой и судебных приставов несколько десятков недоимщиков оплатили задолженность свыше 10 миллионов рублей. Также арестовано свыше 20 транспортных средств, в том числе элитных иномарок. Всем злостным неплательщикам ограничен выезд за рубеж, наложены аресты на счета в банках.

Также по теме:
На Среднем Урале начали взыскивать долги с налогоплательщиков

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×