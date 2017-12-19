В рамках нового сервиса.

Банк "Открытие" запускает новый сервис по созданию шаблонов платежей в мобильном банке для держателей дебетовых карт с тарифным планом "Премиум".

Теперь премиальным клиентам достаточно сфотографировать квитанцию об оплате и отправить снимок в чат поддержки через приложение на телефоне. Сотрудники банка сделают необходимый шаблон, который с этого момента будет отображаться в мобильном и интернет-банке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Открытия".

Новый сервис позволяет сэкономить время и существенно упрощает работу в системах дистанционного обслуживания: теперь не нужно вносить данные из квитанций об оплате вручную.