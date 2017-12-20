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Получателям "губернаторской пенсии" в Югре упростили ежегодную регистрациюСегодня в 14:15

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По инициативе Ханты-Мансийского НПФ.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала поправки в постановление регионального правительства, упрощающие процедуру ежегодной регистрации получателей "губернаторской надбавки к пенсии".

Данное пособие выплачивается югорским пенсионерам с 2004 года. В настоящее время его получают более 210 тысяч человек. Ежемесячные выплаты на сумму около 200 миллионов рублей им производит Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, сообщили "Уралинформбюро" в организации.

В соответствии с окружным законом, все получатели "губернаторской надбавки" должны ежегодно проходить регистрацию, для этого им необходимо обратиться в ближайший офис Ханты-Мансийского НПФ или направить в адрес фонда нотариально заверенные документы.

Чтобы облегчить жизнь пенсионерам, Ханты-Мансийский НПФ постоянно инициирует внесение упрощающих прохождение регистрации поправок в постановление правительства Югры. Например, теперь пользователи банковских карт ФК "Открытие", Сбербанка и Газпромбанка могут вообще не обращаться в фонд, регистрация для них будет автоматической. А жители Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района могут пройти процедуру в МФЦ.

Новая поправка, принятая правительством Югры, будет особенно удобна пенсионерам, проживающим за пределами Ханты-Мансийского автономного округа. С 2018 года им не придется направлять нотариально заверенные документы по почте - достаточно заполнить определенные поля в Личном кабинете.

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