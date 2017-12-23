×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЦБ РФ закрутит гайки ипотечникам21 декабря в 13:41

  • Текст

Чтобы избежать коллапса рынка.

Прогнозируемый АИЖК рост ипотечного кредитования в России в два с лишним раза - до 10 триллионов рублей в 2020 году насторожил Банк России. В мегарегуляторе считают, что подобная тенденция может сформировать на рынке жилья и кредитов "пузырь", пишет "Коммерсантъ".

Еще одним поводом для беспокойства стал почти пятикратный рост (с 6,8% до 29,4% в общем объеме) выдачи ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом (менее 20% от стоимости жилья) в третьем квартале 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В связи с этим Центробанк готов ввести меры по сдерживанию бурного роста в сегменте, ссылаясь на печальный опыт США, где массовое распространение жилищных кредитов послужило одной из главных причин финансового кризиса 2008 года.

"В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса, - цитирует "Ъ" одного из собеседников. - В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий".

В АИЖК же не видят предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом говорят стабильные цены на жилье, низкий уровень просрочки платежей по кредитам (2,34%), и высокие требования банков к заемщикам.

Эксперты называют позицию ЦБ РФ оправданной. При наличии спроса на ипотеку и дальнейшем снижении объемов сдачи жилья может возникнуть ситуация, когда кредиты будут выдавать заемщикам со слабым финансовым положением. При этом недвижимость будет искусственно дорожать. Возникнет "пузырь", который дестабилизирует финансовый сектор в случае своего схлапывания.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×