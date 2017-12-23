ЦБ РФ закрутит гайки ипотечникам21 декабря в 13:41
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Чтобы избежать коллапса рынка.
Прогнозируемый АИЖК рост ипотечного кредитования в России в два с лишним раза - до 10 триллионов рублей в 2020 году насторожил Банк России. В мегарегуляторе считают, что подобная тенденция может сформировать на рынке жилья и кредитов "пузырь", пишет "Коммерсантъ".
Еще одним поводом для беспокойства стал почти пятикратный рост (с 6,8% до 29,4% в общем объеме) выдачи ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом (менее 20% от стоимости жилья) в третьем квартале 2017 года, передает "Уралинформбюро".
В связи с этим Центробанк готов ввести меры по сдерживанию бурного роста в сегменте, ссылаясь на печальный опыт США, где массовое распространение жилищных кредитов послужило одной из главных причин финансового кризиса 2008 года.
"В частности, регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса, - цитирует "Ъ" одного из собеседников. - В случае если эти сдерживающие факторы не помогут и риск останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий".
В АИЖК же не видят предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом говорят стабильные цены на жилье, низкий уровень просрочки платежей по кредитам (2,34%), и высокие требования банков к заемщикам.
Эксперты называют позицию ЦБ РФ оправданной. При наличии спроса на ипотеку и дальнейшем снижении объемов сдачи жилья может возникнуть ситуация, когда кредиты будут выдавать заемщикам со слабым финансовым положением. При этом недвижимость будет искусственно дорожать. Возникнет "пузырь", который дестабилизирует финансовый сектор в случае своего схлапывания.
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