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Акционеры банка "ФК Открытие" выбрали новый Наблюдательный совет22 декабря в 09:49

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На внеочередном собрании.

21 декабря 2017 года был избран новый состав Наблюдательного совета ПАО "Банк "ФК Открытие". Голосование за кандидатов прошло в рамках внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ПАО "Банк "ФК Открытие", Наблюдательный совет возглавила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Также в его состав вошли советник председателя Банка России Алексей Симановский, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, президент – председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член Наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков и представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.

Формирование нового состава постоянных органов управления банка - плановый этап в рамках мер по повышению финансовой устойчивости "Открытия", которые осуществляет Банк России. С их избранием завершается работа временной администрации, постоянное исполнительное управление банком передается вновь избранным коллегиальным органам.

Аудитором Общества по решению собрания акционеров названа компания Ernst&Young.

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