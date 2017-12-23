В банке "Открытие" избрали новое правление22 декабря в 13:43
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Временная администрация ЦБ уходит из компании.
Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" избрал новый состав правления. С 1 января 2018 года его председателем избран Михаил Задорнов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Членами правления также избраны Вениамин Полянцев, Надия Черкасова (оба – с 1 января), Сергей Русанов (с 5 февраля) и Александр Соколов (с 21 декабря). Он, в частности,будет исполнять обязанности председателя до вступления в должность Михаила Задорнова.
Сейчас "Открытие" полностью готово к активной работе на рынке корпоративного и розничного банкинга. Временная администрация ЦБ покидает финансовую организацию, поскольку банк полностью управляется новым руководством.
По словам Задорнова, формирование нового совета директоров и правления для финансовой организации означают прохождение важнейших этапов санации через Фонд консолидации банковского сектора.
В частности, была проведена оценка баланса банка, размеры чистых активов, их дорезервирование. Также была проведена докапитализация "Открытия" через Фонд консолидации. Капитал банка увеличился до уровня, позволяющего соблюдать все нормативы на 1 января 2018 года, с учетом новых, повышенных со следующего года требований к капиталу для системообразующих банков.
"Открытие" уже сегодня – что очень важно для клиентов – соблюдает все нормативы даже с учетом буферов для системообразующих банков. На соло-основе", – подчеркнул Задорнов. Кроме того, он акцентировал внимание на скорости проведения санации: предполагалось, что она продлится 6-8 месяцев, но с новым механизмом банк санировали за 3,5 месяца.
"Чем быстрее проходят эти процедуры, тем лучше сохраняется существующий бизнес, и тем быстрее банк перейдет к нормальной бизнес-работе", – заметил председатель правления.
Среди первоочередных задач правления "Открытия" в компании называют формирование новой организационной структуры и кадровое укрепление банка, а также выработку бизнес-модели и операционной модели на ближайшие годы. Также руководство банка планирует встречаться с клиентами и разъяснять им позиции организации.
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