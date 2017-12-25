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Трети свердловских работников не хватает зарплаты на новогодние подаркиСегодня в 12:44

А большинство хотят получить сладости и обувь.

Треть работающих свердловчан не смогут порадовать близких новогодними подарками – не хватает зарплаты. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами рекрутингового агентства HeadHunter, передает "Уралинформбюро".

Как отмечают аналитики, с каждым годом доля работников, чей доход не позволяет осуществить все предновогодние желания, уменьшается: в 2017 году на нехватку денег пожаловались 33% работников, а в 2012-м - 51%.

Чаще всего жители Среднего Урала хотят получить в подарок сладости, одежду или обувь, а также отправиться путешествовать за счет дарителя – так ответили 24% респондентов. Второй по популярности желаемый подарок – книги (23%), на третьем месте – ювелирные украшения и различные сертификаты (19%).

Лидируют сладости и в списке подарков, которые свердловчане намерены адресовать кому-либо (47%). А вот два других популярных подарка не соответствуют их собственным пожеланиям: 38% работников собираются дарить близким товары для дома (например, кухонные принадлежности), а 36% предпочитают дарить в ответ косметику или парфюмерию.

Ранее итоги подобного исследования подвели аналитики Яндекс.Денег, оценивавшие покупки уральцев через Интернет. Возглавили ТОП-5 часы, ювелирные украшения и бижутерия. На втором месте – гаджеты, на третьем – сувениры. Четвертое и пятое места поделили косметика и товары для дома.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
бум спать в НГ Сегодня в 13:32

Если им не хватает зарплаты, то пенсионерам не то, что на подарки, но и просто на жизнь денег не хватает

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