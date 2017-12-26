Банк "Открытие" первым в мире начал переводить деньги по фотоСегодня в 11:57
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В мобильном приложении.
Банк "Открытие" первым в мире запустил денежные переводы по фотографии клиента. Операция доступна в мобильном приложении "Открытие. Переводы" и основана на уникальной технологии - нейросетевой системе распознавания лиц. Последняя позволяет с высокой степенью точности идентифицировать человека по его биометрическим данным.
Пользователям приложения "Открытие. Переводы" (доступно для iOS и Android) достаточно выбрать в основном меню тип "перевод по фото" и сфотографировать получателя на камеру смартфона или выбрать его снимок из галереи. Затем изображение попадает в систему распознавания лиц банка, которая определяет получателя и выводит в приложении маскированный номер его банковской карты, на которую будет осуществлен перевод. Отправителю остается только ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".
"Использование фотографии клиента вместо номера банковской карты — это принципиально новый подход к онлайн-переводам, - говорит начальник Управления развития партнерских систем банка "Открытие" Алексей Матвеев. - Сервис открывает для пользователей совершенно новые жизненные сценарии для выполнения денежных переводов. В настоящее время ни один из участников финансового рынка в мире не предлагает подобного сервиса своим клиентам. Этот яркий проект демонстрирует технологическое лидерство банка "Открытие" и создан в рамках бренда Open Garage, который объединяет в себе три действующих направления банка: Диджитал, ИТ и Инновации".
Новую технологию начали тестировать еще в 2016 году. В мае 2017 года она "дебютировала" в прототипе мобильного приложения "Открытие. Переводы" на международной выставке Connect:ID. С начала декабря мобильное приложение с функцией перевода по фотографии стало доступно широкой аудитории. На текущий момент отправить деньги по снимку можно с карты любого российского банка в адрес клиентов "Открытия", которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером.
В будущем году планируется запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами банка "Открытие". Пользователи приложения "Открытие. Переводы" смогут загружать снимки самостоятельно.
Стоит отметить, что вместе с новым сервисом приложение получило оригинальный дизайн, созданный с учетом лучших мировых практик.
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