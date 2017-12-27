Новое решение рассчитано на группы компаний.

Банк "Открытие" запустил новый продукт для корпоративных клиентов. "Зонтичный овердрафт" позволяет оптимизировать использование ликвидности групп компаний.

Общий лимит зонтичного овердрафта устанавливается на всю группу (юридические лица – резиденты РФ) и зависит от ее совокупных оборотов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие".

В числе преимуществ нового решения: финансирование в размере общего лимита овердрафта для каждой компании группы, единая процентная ставка, одно общее соглашение о предоставлении овердрафта. При этом ведется отдельный учет задолженности компаний-заемщиков, а автоматическое погашение текущей задолженности осуществляется за счет средств всей группы компаний.

"Зонтичный овердрафт - это продукт, которого не хватало в нашей линейке продуктов управления ликвидностью, чтобы уверенно сказать, что продуктовый ряд "Открытия" в части кэш-менеджмента является максимально полным. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы сможем предоставить крупному бизнесу любое как стандартное, так и индивидуальное решение. Мы надеемся, что крупные клиенты, возобновляющие сотрудничество с банком, будут довольны теми улучшениями, которые мы для них подготовили", - отметила управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка "Открытие" Мария Субботина.