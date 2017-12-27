Но не всех.

Министерство финансов РФ раскрыло доходы чиновников в федеральных государственных органах, включая зарплаты министров. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

По данным за 2016 год, больше всех на тот момент зарабатывал министр финансов Антон Силуанов – 1,7 миллиона рублей в месяц. На втором месте – министр экономического развития Алексей Улюкаев, который до задержания в ноябре 2016-го получал 1,3 миллиона рублей в месяц. Замыкает тройку министр энергетики Александр Новак с зарплатой 1,16 миллиона рублей.

Немногим не дотянули до миллиона глава МЧС Владимир Пучков и министр промышленности и торговли Денис Мантуров – они получали по 954 и 921 рублей в месяц соответственно. Также в десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования: в 2016 году они зарабатывали от 497 до 634 рублей в месяц.

Стоит отметить, что в открытых данных отсутствует информация о доходах президента РФ, а также высокопоставленных сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ и СВР.