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Банкам в России сохранят лицензии в обмен на штрафыСегодня в 10:42

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Регулятор смягчил наказание.

Центральный банк РФ планирует заменить отзывы лицензий у кредитных организаций высокими штрафами. Регулятор и Минфин РФ внесли поправки в закон "О Центральном банке РФ", передает "Уралинформбюро".

Согласно корректировкам документа, Центробанк готовится привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала.

Верхняя граница "наказания" не устанавливается, при этом известно, что его размер может вырасти в несколько раз.

По мнению аналитика рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислава Волкова, "в наибольшей степени это коснется средних и крупных банков, которые поддерживают слабый запас по нормативам достаточности капитала". Волков полагает, что для них даже максимальный штраф в 1% от собственных средств не приведет к критической потере капитала, пишет "Коммерсант".

По словам источника издания, близкого к ЦБ, регулятор видит больший потенциал в увеличении штрафов, нежели в отзыве или приостановке лицензий. Наказание рублем, по мнению экспертов, не наносит удара по клиентам финансовых учреждений.

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