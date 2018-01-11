Российским чиновникам разрешили не декларировать биткоины10 января в 15:49
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Из-за проблем с их обналичкой.
В декларациях о доходах за 2017 год российские чиновники должны будут перечислить все денежные подарки, сделанные им родственниками или друзьями. Это одно из нововведений методических рекомендаций от Минтруда, ежегодно разрабатываемых при участии администрации президента и Генпрокуратуры, пишут "Известия".
Среди других новелл - разрешение не вносить в перечень имущества виртуальные валюты, в том числе биткоины. Эксперты считают, что это не повлечет за собой всплеска кибервзяточничества - криптовалюту невозможно потратить, а полученный при ее продаже доход все равно придется декларировать.
Также чиновникам рекомендовано указывать другие места работы (в разрешенных законом научной и творческой сферах и преподавании), а также расходы, понесенные во время отпуска, больничного или другого периода "неисполнения должностных обязанностей", передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что "выворачивать карманы" российские госслужащие - от президента до сотрудников госкорпораций - начали в 2009 году.
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