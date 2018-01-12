Но не для всех.

Правительство России готово субсидировать из бюджета кредитные организации, предоставляющие многодетным семьям ипотеку под 6% годовых . Соответствующее постановление опубликовано на сайте федерального кабмина, сообщает "Российская газета".

Согласно документу, на ипотеку с пониженной ставкой, начиная с 1 января 2018 года, смогут претендовать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Субсидирование банков, согласившихся кредитовать таких заемщиков на льготных условиях, будет вестись через Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В случае со вторым ребенком срок действия субсидии составит 3 года. Рождение в указанный период третьего ребенка продлевает действие субсидии на 5 лет. При этом новорожденный должен иметь гражданство Российской Федерации.

Размер ипотечного займа, предоставляемого по данной программе, варьируется в зависимости от региона проживания: для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен "потолок" в 8 миллионов рублей, для остальных регионов — в 3 миллиона рублей.

Сегодня ставка по ипотеке у большинства российских банков составляет чуть больше 9% годовых. Согласно прогнозам ряда экспертов, в 2018 году она может упасть до 8%. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выдано 23 000 ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что ураганный рост ипотечного кредитования вызывает тревогу у руководства Центробанка России. Поэтому с января 2018 года ипотечные кредиты с нестандартным первоначальным взносом (менее 20%) по новым нормативам будут оцениватьcя банками с коэффициентом риска от 150 до 200%.

Кроме того, на фоне падающих доходов населения дальнейшее снижение ставок может привести к образованию "финансового пузыря" и, как следствие, ко второй волне финансового кризиса. С таким прогнозом выступили эксперты Российской гильдии риелторов, анализируя итоги работы рынка недвижимости в 2017 году.

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