Екатеринбургский метрополитен "трясет" с мэрии 146 миллионовСегодня в 15:06
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За провоз льготников.
В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение иска екатеринбургского метрополитена к мэрии. Подземка намерена отсудить 146,8 миллиона рублей. Первое заседание должно было состояться еще 11 января, но было отложено до 16 января.
Как пояснил "Уралинформбюро" управляющий партнер "ВМ Право и Консалтинг" Владимир Чувашов, требований у метрополитена к мэрии несколько, среди них есть и те, которые связаны с выплатой предприятию компенсаций за провоз льготников. "Насколько я помню речь идет о последних трех годах", - уточнил он.
Ранее на одном из заседаний комиссии по городскому хозяйству директор метрополитена Владимир Шафрай заявлял, что на перевозках льготников его предприятие ежегодно теряет порядка 150 миллионов рублей. Чтобы компенсировать эти расходы, властям нужно либо увеличивать дотации, либо повышать тариф.
Стоит отметить, что до этого с исками в арбитраж к мэрии также обращались коммерческие перевозчики. Им удалось "стрясти" с городских властей миллионы рублей в качестве компенсации за провоз льготников.
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