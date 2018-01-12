В 2018 году.

В каждой четвертой екатеринбургской компании (24,6%) в наступившем году ожидается пересмотр зарплат. У большинства он состоится с января по март. Треть предприятий (29,2%) не планирует повышать оплату труда сотрудникам. Результаты соответствующего исследования приводит HeadHunter.

В зарплатном рейтинге российских городов-миллионников столица Урала со средней зарплатой в 42 059 рублей расположилась на пятой строчке. Выше - Москва (82 980 рублей), Санкт-Петербург (55 346 рублей), Владивосток (55 000 рублей) и Новосибирск (46 527 рублей).

В рейтинге регионов УрФО с зарплатой в 42 900 рублей занимает четвертое место. Лидеры ТОПа - Москва и область, где средняя зарплата составляет 80 400 рублей. Также уральский регион обошли Дальневосточный ФО (58 700 рублей) и Санкт-Петербург и область (55 200 рублей).

"Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист", не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены до вычета подоходного налога, с учетом премий и бонусов за 2017 год", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.