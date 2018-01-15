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Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублейСегодня в 17:32

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Налогов.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Свердловской области выросли на 22,8 миллиарда по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришли в региональном минфине, когда подвели предварительные итоги исполнения областного бюджета за 2017 год.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, в 2017 году в доход бюджета поступило 213 миллиардов рублей. Это на 18,4 миллиарда больше, чем годом ранее.

Дефицит свердловского бюджета по оперативным данным составил 3,4 миллиарда рублей. Это на 10,2 миллиарда меньше уровня, установленного законом о бюджете.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации, Свердловская область стала участником программы реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных на замещение рыночных обязательств. Реструктуризация обязательств позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на финансирование социально значимых для Среднего Урала направлений и проектов", - пояснила министр финансов региона Галина Кулаченко.

По ее словам, успешное исполнение бюджета по доходам и взвешенная политика расходования средств помогли привлечь на 8 миллиардов рублей кредитов меньше, чем это запланировано законом о бюджете.

При законодательно запланированном уровне госдолга в 83,6 миллиарда рублей его фактический уровень составил 75,6 миллиарда.

Долговая нагрузка сократилась на 3,1%, а задолженность перед банками уменьшилась на 8,7 миллиарда рублей.

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