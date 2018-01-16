На 8 позиций.

Восемь стран в скором времени могут быть исключены из черного списка офшоров. Речь идет о Панаме, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Барбадосе, Гренаде, Макао, Монголии и Тунисе, которые в настоящее время не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

По данным "Известий", вычеркнуть эти страны из перечня планируется в связи с тем, что их власти пообещали изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области.

Постпреды стран ЕС намерены обсудить инициативу по сокращению черного списка офшоров на встрече министров финансов государств Евросоюза 17 января, передает "Уралинформбюро".