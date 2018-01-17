За сутки.

Биткоин за прошедшие сутки подешевел более чем на 25%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Согласно информации портала, в ночь на 17 декабря 2018 года курс криптовалюты опустился до уровня в 10 500 долларов - впервые с 1 декабря 2017 года. Впрочем, за несколько часов биткоин отыграл часть падения и уже к 04.00 по Москве торговался по 11 200 долларов.

Многие другие криптовалюты из числа сотни самых дорогих также показали серьезное снижение курса. Некоторые из них обвалились на 45% всего лишь за сутки, передает "Уралинформбюро".