Чтоб не повторилась ситуация с "ВИМ-авиа".

Аналитический центр при правительстве страны совместно с Минтрансом РФ разработал новые критерии оценки закредитованности авиакомпаний.

Методика анализа работоспособности перевозчиков будет дополнена показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности.

После анализа всех данных авиакомпании разделят на три категории: с приемлемым, средним и высоким уровнем задолженности. При ухудшении финансовых показателей перевозчикам поэтапно будут ограничивать действие сертификата эксплуатанта. Это позволит избежать повторения ситуации с "ВИМ-авиа", когда после краха авиакомпании тысячи пассажиров застряли в аэропортах, пишут "Известия".

Между тем эксперты восприняли нововведение неоднозначно. Они уверены, что новая методика "уберет" с рынка чрезмерно закредитованные региональные авиакомпании и "середнячков". В итоге в небе останутся лишь около десятка крупных игроков.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в январе этого года по требованию Росавиации свою чартерную программу должны сократить четыре авиакомпании: AZUR air, Nordwind, "Икар", Royal Flight. У перевозчиков оказался недостаточно большой резерв судов, чтобы перевезти всех пассажиров при поломке основных бортов.