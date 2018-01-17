×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Авиакомпании с долгами спустят с небес на землю Сегодня в 10:12

  • Текст

Чтоб не повторилась ситуация с "ВИМ-авиа".

Аналитический центр при правительстве страны совместно с Минтрансом РФ разработал новые критерии оценки закредитованности авиакомпаний.

Методика анализа работоспособности перевозчиков будет дополнена показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности.

После анализа всех данных авиакомпании разделят на три категории: с приемлемым, средним и высоким уровнем задолженности. При ухудшении финансовых показателей перевозчикам поэтапно будут ограничивать действие сертификата эксплуатанта. Это позволит избежать повторения ситуации с "ВИМ-авиа", когда после краха авиакомпании тысячи пассажиров застряли в аэропортах, пишут "Известия".

Между тем эксперты восприняли нововведение неоднозначно. Они уверены, что новая методика "уберет" с рынка чрезмерно закредитованные региональные авиакомпании и "середнячков". В итоге в небе останутся лишь около десятка крупных игроков.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в январе этого года по требованию Росавиации свою чартерную программу должны сократить четыре авиакомпании: AZUR air, Nordwind, "Икар", Royal Flight. У перевозчиков оказался недостаточно большой резерв судов, чтобы перевезти всех пассажиров при поломке основных бортов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Авиакомпании на вылет»

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×